OM - Le club répond à la polémique des salaires

Suite aux révélations du quotidien L'Equipe ce lundi, révélations qui dévoilaient notamment les noms des joueurs phocéens qui ne souhaitaient pas baisser leurs salaires en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, l'Olympique de Marseille a réagi en ce début de soirée, publiant un communiqué dans lequel il dément formellement les informations du média sportif.

LE COMMUNIQUÉ DE L'OM

"Dans son édition du jour, le journal L’Equipe prétend, s’agissant de l’Olympique de Marseille, qu’il serait question de «revoir le salaire des joueurs les mieux rémunérés sur la durée restante de leur contrat» et que ceux-ci y seraient réfractaires.

Jacques-Henri Eyraud, Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin dénoncent cette fausse information et précisent :

1/ La discussion actuelle porte sur un effort à réaliser de la part des joueurs au cas où la crise se poursuivrait et les droits audiovisuels de la saison 19-20 ne seraient pas versés en totalité au football français.

2/ Il n’a jamais été question d’une baisse des salaires des joueurs sur la durée restante de leur contrat, encore moins de "profiter" (sic) de cette crise pour imposer des baisses unilatérales par essence contraires au Droit du Travail.

3/ Aucun avocat ne fait partie des discussions ou n'a été mandaté par les quatre signataires de ce texte pour émettre des analyses juridiques.

4/ Les joueurs de l’OM sont bien évidemment sensibles à la situation de crise sanitaire actuelle et ses conséquences sur l’économie du football. La discussion en cours entre la direction de l’OM et les joueurs sur la question des salaires se déroule de manière constructive et respectueuse."