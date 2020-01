OM - Le club répond au président de Trélissac

Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France suite à sa pénible victoire aux tirs au but face à Trélissac (1-1, 2 t.a.b 4, résumé et notes) ce dimanche à Limoges, l'Olympique de Marseille s'est attiré les foudres du président du club amateur, Fabrice Faure, lequel a enragé devant les journalistes puisque les Olympiens sont repartis avec leur part de la recette. Ce dimanche soir, le club professionnel a répondu à ses déclarations à travers un communiqué publié sur son site internet.

Tout d'abord, le communiqué précise que "l’Olympique de Marseille est probablement l'un des deux ou trois clubs de Ligue 1 qui contribue financièrement le plus au développement du football amateur grâce notamment à son programme 'OM Next Génération' ou aux différentes actions de sa fondation" avant de justifier le choix de conserver sa part de la recette. "Pour le match d’aujourd’hui, Trélissac a bénéficié d'un stade de 13000 places et a pratiqué une politique tarifaire qui - si elle était tout à fait justifiée - affichait des prix entre 20 et 35€ la place. La recette totale s'est élevée à près de 400k€ avant déduction des frais d'organisation. Grâce au fait de recevoir l'OM, le stade était complet et a d'ailleurs essentiellement accueilli des supporters marseillais, très majoritaires. Il nous semblait juste que dans ces conditions particulières les deux clubs se partagent la recette d'autant plus que ce déplacement a coûté à l'OM 65k€" peut-on lire. Une réaction particulièrement étonnante, qui ne devrait pas manquer de faire parler...