OM - Le communiqué cinglant des South Winners après la "prestation lamentable" contre Nîmes

Après le coup de gueule de Jacques-Henri Eyraud à la Commanderie ce dimanche, les South Winners ont pris la parole via un communiqué de presse posté sur les réseaux sociaux. Les supporters marseillais ont posté un texte à charge contre les joueurs et n'ont pas hésité à se montrer assez véhéments. "La prestation lamentable et inqualifiable de notre équipe à domicile face au redoutable et tout puissant Nîmes Olympique, dernier de L1 avec la plus mauvaise défense et la 19e attaque, est la défaite de trop qui met un terme à notre patience et notre résilience déjà trop éprouvées. Les Crocodiles ont ainsi, sans que cela puisse souffrir d’aucune contestation, croqué les petits agneaux qui broutaient paisiblement la pelouse du Vélodrome", peut-on lire dans un communiqué publié dimanche. "Arrêtez de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas et ne seront jamais, à savoir des idiots aveugles et opportunistes ! Vous êtes écœurants et ne mériterez que notre mépris tant que vous produirez des prestations calamiteuses comme hier soir. Il ne s’agit plus désormais d’espérer accrocher quoi que ce soit dans ce championnat, car vous n’avez tout simplement pas le niveau de vos prétentions. Commencez par vous montrer dignes, soyez des hommes, portez vos attributs virils, faites honneur au maillot et aux couleurs que vous portez !"

Pour conclure, les South Winners demandent aux joueurs de respecter le club: "Respectez-vous et respectez le club et ses supporters car, ne l’oubliez jamais, c’est vous qui êtes redevables à l’institution. Vous n’êtes que de passage, nous étions là avant et seront toujours là après vous. Vous êtes une insulte pour tous les grands joueurs qui ont porté ce maillot et contribué à écrire la légende de l’Olympique de Marseille".