OM - Le comportement de Mitroglou agace

Écarté par son entraîneur André Villas-Boas, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Kostas Mitroglou (32 ans) attend la fin de son contrat avec les Phocéens. Cependant, le comportement du Grec commence à agacer en interne, dans un contexte délicat ces dernières semaines. D'ailleurs, selon La Provence, sa présence au centre d'entraînement dérange de plus en plus et renforce la mauvaise ambiance au sein du vestiaire olympien ces derniers jours.

Toujours d'après le média sudiste, l'ancien joueur de l'Olympiakos se montre "nonchalant et ne fait pas grand-chose à l’entraînement à part attendre que l’horloge tourne". Dans le contexte économique difficile, le salaire du joueur, estimé à 300 000€ mensuels, amplifie la situation, déjà bien compliquée pour l'OM.