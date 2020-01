OM - Le constat lucide d'Eric Gerets sur Ben Arfa

Passé sous les ordres d'Eric Gerets à l'OM il y a plus de dix ans (entre 2008 et 2009), Hatem Ben Arfa a marqué l'entraîneur belge. Dans une interview accordée à Sport Magazine, ce dernier a comparé la trajectoire du milieu offensif tricolore (32 ans), toujours sans club, à celle d'un autre de ses anciens joueurs, le Marocain Mehdi Carcela (30 ans, Standard de Liège). "Carcela me fait trop penser à Hatem Ben Arfa, que j'ai eu à Marseille. Techniquement, il était au-dessus de tout le monde. Il était super rapide. Il savait marquer des buts. Mais pour lui, ça n'a marché nulle part, finalement."

À son départ de Marseille en 2011, Ben Arfa avait tenté sa chance en Angleterre (Newcastle et Hull City) avant de se relancer en France, à Nice (2015-2016). Il a ensuite perdu deux ans au PSG (2016-2018), puis a disparu des terrains après une pige d'un an plutôt mitigée à Rennes (2018-2019).