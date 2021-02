OM - Le cri du coeur de Pablo Longoria aux supporters

Alors que la situation entre les supporters de l'OM et Jacques-Henri Eyraud devient invivable, Pablo Longoria a pris la parole au micro de Canal+ pour apaiser les tensions. Le directeur du football a fait un premier pas vers les fans phocéens afin de renouer le lien et de calmer les choses.

"C’est inconcevable de connaître l’OM sans les supporters. On a besoin d’eux. On doit trouver le bon état d'esprit et compter sur tout le monde. Il faut trouver la meilleure solution possible, travailler tous ensemble, en unité. L’OM ne peut pas vivre sans ses supporters, tout le monde doit avoir le même état d'esprit" a-t-il déclaré, après la victoire 3-2 face à Nice.