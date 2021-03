OM - Le discours alarmant de Nasser Larguet

Humilié hier soir en Coupe de France par Canet en Roussillon, club de National 2 (2-1), l'Olympique de Marseille est une nouvelle fois éliminé par un petit Poucet dans cette compétition. Présent en conférence de presse après la rencontre, Nasser Larguet a tenu un discours alarmant.

"On a pas le droit de se faire sortir comme ça. On est l’OM. On doit montrer sur le terrain qu’on est une Ligue 1 contre une National 2. Il y a une remise en cause de chacun d’entre nous pour affronter les prochaines échéances", a expliqué le technicien marocain après le match, son dernier sur le banc phocéen avant l'arrivée de Jorge Sampaoli.