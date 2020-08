OM - Le gros point mercato de Villas-Boas

À deux jours d'un déplacement à Brest, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, a fait un point sur le mercato phocéen. Des mouvements sont encore à prévoir dans les prochaines semaines sur la Canebière.

Déterminé à faire très bonne figure en Ligue 1 mais également en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille est encore en quête de renforts. En conférence de presse ce vendredi après-midi, André Villas-Boas (42 ans), l'entraîneur phocéen, a longuement abordé le sujet mercato. Globalement satisfait par les premiers mouvements réalisés par son équipe (arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi), le Lusitanien se veut plutôt optimiste pour la suite du marché estival, qui, selon ses dires, n'est pas encore terminé.

"On a fait deux bons coups avec Pape Gueye et Leonardo Balerdi. J'espère bientôt en annoncer deux autres", a révélé le Portugais lors de son intervention. "Pablo (Longoria, le Head of Football de l'OM) fait bien son travail. On a bien assumé le projet du club avec des fins de contrat et des prêts. Maintenant, on regarde ce qu'on peut faire pour les autres. On a toujours la pression de vendre avant d'acheter, il faut gérer, mais je suis content car l'effectif est renforcé", a-t-il poursuivi dans une salle de presse déserte en raison de la crise sanitaire qui touche la cité phocéenne.

Un attaquant et un latéral gauche recherchés

André Villas-Boas s'est ensuite attardé sur le dossier Kostas Mitroglou. Si l'attaquant grec (32 ans) a été dernièrement réintégré au groupe professionnel, il reste plus que jamais sur le départ : "On a parlé pour qu'il vienne s'entraîner parfois avec nous. Je lui ai dit que je ne comptais pas sur lui, après, on ne peut pas mettre un joueur à la porte, il a un contrat. Kostas, je l'aime bien, il m'a dit que j'étais le seul portugais avec qui il n'avait pas eu de bonne relation (rires). C'était un échange franc, direct. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. On cherche toujours un attaquant", a lâché le "Special Two".

Les choses sont donc claires pour l'avant-centre grec et elles le sont également pour Christopher Rocchia (22 ans), qui entre dans la dernière année de son contrat sur la Canebière : "On cherche un latéral gauche. J'avais laissé une porte ouverte à Rocchia mais avec sa blessure au genou il n'a pas fait une bonne présaison. On continue à chercher des options à ce poste. On essaiera encore Khaoui dans cette position. On va chercher des options pour Rocchia et son agent est déjà au courant de la situation", a assuré André Villas-Boas.