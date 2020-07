OM - Le groupe marseillais pour le stage en Allemagne

Après Faro et le Portugal, l'Olympique de Marseille va prendre la direction de la Bavière et de l'Allemagne dans le cadre d'un nouveau stage de préparation à la saison 2020-2021. À compter de ce jour et jusqu'au 25 juillet prochain, les Phocéens séjourneront à Grassau, en Bavière, où ils disputeront trois matches amicaux.

Les coéquipiers de Dimitri Payet débuteront contre le FC Pinzgau (D3 autrichienne) le dimanche 19 juillet, avant d'enchaîner face au SV Heimstetten (D3 allemande) le mercredi 22 juillet, puis de conclure face au FC DAC 1904 Dunajska Streda (D1 slovaque) le samedi 25 juillet. Pour ce stage, André Villas-Boas, l'entraîneur olympien, a fait appel à un groupe de vingt-sept joueurs. La recrue Pape Gueye, ainsi que le défenseur Christopher Rocchia, de retour de son prêt à Sochaux (Ligue 2), sont convoqués.

LE GROUPE DE L'OM

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu, Vanni - Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Perrin, Amavi, Sakai, Sarr, Abdallah, Rocchia - Kamara, Strootman, Sanson, Rongier, Lopez, Bertelli, Khaoui, Chabrolle, Gueye - Payet, Radonjic, Thauvin, Benedetto, Germain, Aké.