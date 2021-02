OM - Le maire de Marseille veut vendre le Stade Vélodrome !

Le nouveau maire de Marseille Benoit Payan a fait une annonce forte au cours d'un live facebook avec les habitants de la cité phocéenne. L'homme politique, qui accuse depuis quelques jours son prédécesseur Jean-Claude Gaudin d’avoir perdu énormément d'argents, a tout simplement annoncé qu'il était favorable à une vente du Stade Vélodrome.

"Quid de la vente du stade ? Le stade, je veux le vendre parce qu'il nous coûte trop d'argent. Je veux le vendre car c'est une gabegie financière, je l'ai dit quand j'étais dans l'opposition. Je le ferai si je trouve un acheteur et je me débrouillerai dans les mois, dans les années, pour trouver un acheteur. Le stade ce n'est plus possible, c'est terminé. 15 millions d'euros de la poche des Marseillais, c'est terminé" a-t-il déclaré. Une nouvelle donnée importante pour Frank McCourt ou de potentiels futurs acheteurs.