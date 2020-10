OM - Le message d'adieu touchant de Villas-Boas pour Bouna Sarr et Maxime Lopez

André Villas-Boas a adressé un touchant message d'adieu à Bouna Sarr et Maxime Lopez, respectivement partis au Bayern Munich et Sassuolo. L'entraîneur de l'OM est fier des départs des deux joueurs même s'il affiche une certaine nostalgie.

"À Bouna Sarr et Maxime Lopez, merci pour tous que vous avez fait pour nous. Vous allez nous manquer. Vous étiez toujours là pour moi et je vous souhaite bon courage avec beaucoup de réussite dans votre nouveau club. On regardera vos matchs et on vibrera avec vos victoires. ⁣À Munich arrive une personne extraordinaire, un caractère fort et humain, l’âme de notre vestiaire. Un ami ! ⁣En Italie arrive du talent pur. Maître de technique. Maestro du jeu. Toujours souriant. ⁣Bonne chance Bouna. Bonne chance Max" a-t-il déclaré.