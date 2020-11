OM - Le message de Michaël Cuisance après la défaite à Porto

Michaël Cuisance est courageux. Le milieu de terrain de 21 ans est apparu en conférence de presse ce jeudi, 48 heures seulement après le naufrage de l'OM à Porto. Le jeune phocéen, arrivé cet été en provenance du Bayern Munich, a fait l'auto-critique du groupe après cette phase aller de LDC complètement manquée. "Avec le recul, que dire de plus ? Le coach et Steve (Mandanda) ont tout dit après le match. On fait de la merde et on doit se remettre au boulot. Demain, on doit aller chercher la victoire (...) Il y a des équipes qui passent par là. On connaît tous des moments difficiles. Mais on va s'en sortir, on est l'OM".

Selon lui, la LDC n'est pas trop haute pour l'OM. "On est dans un moment moins bien. Il faut tous se poser les bonnes questions, c'est une question de mentalité, de rage, de vouloir gagner. C'est ça l'image de l'OM et là ça nous manque un peu. Il faut se remobiliser et montrer un autre visage de l'OM aux supporters (...) La Ligue des Champions trop grande pour l'OM ? On a l'étoile sur le maillot, l'OM a gagné la Ligue des Champions. Après ça fait sept ans que le club ne l'avait plus jouée, donc cette saison c'est difficile, mais c'est sûr qu'on peut faire mieux". Le message est passé.