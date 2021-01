OM - Le message de Steve Mandanda à Florian Thauvin pour son avenir

Depuis le début du mois de janvier, Florian Thauvin est libre de discuter avec le club qu'il souhaite en raison de la fin de son contrat avec l'OM au 30 juin prochain. L'ailier de 27 ans, qui n'a encore donné aucun indice pour son avenir, était d'ailleurs un sujet de conversation important de la conférence de presse des Phocéens ce lundi.

Steve Mandanda, capitaine du club et ami du champion du Monde 2018, a envoyé un message à "Flotov" devant les médias. "Aujourd’hui il est mieux dans le jeu, mieux dans les stats, il marque et fait marquer. Il est important pour nous et il le sait. Sa situation contractuelle doit jouer puisque personne n’aime être dans cette situation mais il est conscient de ça, il le vit bien et il le démontre sur le terrain, c’est le plus important" glisse-t-il avant de donner son avis. "Après moi en tant qu’ami, en tant que capitaine et joueur de l’OM, c’est sûr que j’aimerais qu’il trouve une solution pour prolonger et rester avec nous. Maintenant les cartes sont entre ses mains et celles du président pour tenter de trouver un accord. Tant qu’il continue à être performant, c’est le plus important. S'il peut rester ? Je ne sais pas, on ne sait jamais dans le foot. Moi je l’espère, comme je vous le disais. Maintenant c’est une décision qui lui appartient."