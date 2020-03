OM - Le message de Thauvin face au coronavirus

En cette période de confinement, Florian Thauvin, l'ailier de l'Olympique de Marseille, s'est fendu d'un très joli message sur les réseaux sociaux. Le numéro 26 des Ciel-et-Blanc (27 ans, 2 matches joués en Ligue 1 cette saison) encourage tout le monde à bien respecter les consignes du gouvernement et affiche tout son soutien au personnel médical et hospitalier. "C'est long, c'est pas facile pour tout je monde, mais c'est très important. Soutenez le corps médical et les gens qui sacrifient leurs vies pour les nôtres, restez bien chez vous. Courage et merci à eux", a écrit le Champion du Monde 2018 avec les Bleus sur le réseau social Twitter.

C'est long, c'est pas facile pour tout je monde, mais c'est très important. Soutenez le corps médical et les gens qui sacrifient leurs vies pour les nôtres, restez bien chez vous 🏡 courage et merci à eux ❤️ #allezlesblouses pic.twitter.com/UE5k9Upxbg — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) March 21, 2020