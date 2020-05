OM - Le message plein d'émotions de Villas-Boas

Un an après son arrivée sur le banc marseillais, André Villas-Boas a réussi là où son prédécesseur avait échoué durant trois ans, à savoir ramener le club en Ligue des Champions. Adulé par les fans olympiens, l'entraîneur portugais a publié un message émouvant sur son compte Instagram ce samedi soir, afin de remercier les supporters, les joueurs et son staff. "Je vous remercie tous sans exception. À mes joueurs brillants et inégalés qui, avec beaucoup d'efforts et d'altruisme, ont tout donné à chaque match. ⁣⁣À Frank McCourt et Jacques Henri-Eyraud.⁣⁣ À Andoni Zubizarreta et Albert Valentin qui m'ont amené dans cette merveilleuse ville de Marseille et m'ont permis de connaître la force du Vélodrome et la passion unique de ses habitants. ⁣⁣À mon staff, amis de voyage, mes rois de compétences. ⁣⁣[...] À tous ceux qui ont participé à ce merveilleux voyage, merci" a-t-il écrit.

Il était impossible pour le technicien marseillais de ne pas avoir un mot sur la situation actuelle et les familles directement impactées par la crise. "Dans cette sensation et ce désir d'éclater de joie, nous sommes appelés à la raison qui nous alerte du triste moment que nous vivons. Nous échangerions toutes les victoires et tous les trophées pour chacune des vies perdues. Aux fans qui sont actuellement envahis par ces mêmes sensations, qui veulent crier de joie mais où la larme persiste à retenir la passion, merci ! Merci du cœur ! Votre force et votre sens de l'exigence nous ont obligés à répondre. Cette victoire est aussi la vôtre" a-t-il ajouté, et de finir par une pensée pour Papie Diouf, l'ancien président du club décdé du coronavirus il y a quelques semaines seulement. "Je voudrais terminer en dédiant cette deuxième place à l'ancien président marseillais Pape Diouf."