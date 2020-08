OM - Le nouveau 'Head of Football' Pablo Longoria détaille ses missions

Le nouveau Directeur Général délégué chargé du Football de l'OM, Pablo Longoria, a été présenté ce jeudi. Fin de contrat, vente, recrutement, l'Espagnol a expliqué les différentes missions qui lui ont été confiées.

Pablo Longoria est arrivé fin juillet à l'OM en tant que Directeur Général délégué chargé du Football. Jacques-Henri Eyraud l'a dit, la recherche a été longue. Le jeune dirigeant (33 ans) a été présenté officiellement aujourd'hui à la presse aux côtés du président olympien, André Villas-Boas, Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Dans un français plutôt correct, il s'est dit "content d'être ici".

L'ancien directeur sportif de Valence a abordé les différentes missions sur lesquelles il va travailler. Tout d'abord, il doit gérer les joueurs en fin de contrat en 2021. Parmi eux, il y a notamment Florian Thauvin, Steve Mandanda ou encore Maxime Lopez. "On va aborder les questions contractuelles les prochains jours avec les joueurs. On a une ambition sur cinq ans. Je travaille sur le long terme", a-t-il expliqué. L'Espagnol a assuré que "la présence de Thauvin était importante".

Vendre mais aussi développer le niveau de recrutement

Son rôle consiste aussi à vendre des joueurs mais il a annoncé qu'à cause de la situation, sanitaire et économique, "le marché est beaucoup ralenti". "Ça va être un mercato un peu particulier. Le marché des transferts n'est pas encore actif pour le moment", a précisé le nouveau dirigeant marseillais. Pour vendre, il pourra s'appuyer sur Paul Aldridge, recruté par Jacques-Henri Eyraud. "J'ai parlé avec lui. Il est un actif du club. Il est en Angleterre pour aider l’OM à vendre des joueurs et avoir plus d'infos sur le marché anglais. Il faut le prendre comme un conseiller. On doit travailler en grande coordination pour dominer le mercato et prendre les meilleures décisions. Paul va nous aider", a expliqué Longoria. Il n'a cependant pas précisé pour combien l'OM devait vendre. "On n'a pas un chiffre concret pour les ventes, ça serait donner un avantage aux autres", s'est-il justifié.

Le nouveau "Head of Football" de l'OM doit également être performant sur le recrutement et pour cela il collabore, entre autres, avec Villas-Boas. "On travaille tous ensemble et on prend des décisions communes. J’aime parler avec le coach. On doit le mettre dans les meilleures conditions", a-t-il expliqué. "Je vais beaucoup m’appuyer aussi sur la cellule de recrutement. Le projet doit évoluer aussi, je veux que l'OM soit à un meilleur niveau de recrutement. Si on veut être dans le top européen sur le recrutement, on va prendre des décisions dans le futur pour améliorer ça", a-t-il annoncé. Autant dire que Pablo Longoria aura beaucoup de choses à gérer à Marseille.