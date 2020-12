OM - Le nouveau message d'André Villas-Boas sur le recrutement d'un 9 lors du mercato

Alors que le mercato d'hiver ouvre le 2 janvier prochain, André Villas-Boas a encore une fois évoqué le possible recrutement d'un numéro 9 pour l'Olympique de Marseille. Le Portugais espère récupérer une nouvelle doublure à Dario Benedetto, après l'erreur de casting sur Luis Henrique.

"On va regarder ce que le mercato peut offrir. On continue de regarder. Benedetto se trouve dans une bonne période. Mais si quelque chose lui arrive, on doit avoir plus d'options que Valère Germain. Alors oui, on va regarder" a-t-il déclaré.