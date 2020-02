OM - Le petit changement tactique de Villas-Boas

Une semaine après la défaite devant Nantes (1-3), la première depuis quatre mois en Ligue 1, André Villas-Boas avait décidé de moduler son système, ce vendredi à Nîmes, pour passer d’un 4-3-3 pointe basse à un schéma proche du 4-2-3-1, où Morgan Sanson évoluait devant le duo Rongier-Kamara. "J’ai fait un changement tactique qui a aidé à mieux ressortir les ballons, avec Sanson un peu plus proche des attaquants", a expliqué le technicien portugais, sans faire reposer le succès acquis dans le Gard (2-3) sur ce seul changement. "Je pense que les joueurs ont compris que les performances individuelles de certains n’étaient pas là (contre Nantes)", a-t-il ajouté, notamment en référence à Dario Benedetto, auteur d’un triplé.

Quoiqu’il en soit, l’OM a repris sa marche en avant et son avance confortable de 11 points sur Rennes (3e). "C’est une très belle victoire", s’est délecté AVB. "On a bien joué, sauf peut-être sur les quinze premières minutes de la deuxième mi-temps. On a été capables de répondre et c’est très bien (…) On a fait une très bonne performance. J’ai trouvé l’équipe très bien au niveau de la concentration aussi. C’est une victoire méritée, on reprend notre chemin."