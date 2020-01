OM - Le petit tacle de Nemanja Radonjic à Rudi Garcia

En conférence de presse ce jeudi après-midi, Nemanja Radonjic (23 ans, 4 buts et 1 passe décisive en 16 matches de Ligue 1 cette saison), l'ailier de l'Olympique de Marseille, s'est attardé sur la très belle période qu'il traverse actuellement. L'occasion pour lui, aussi, d'adresser un petit tacle glissé à l'ancien entraîneur phocéen, Rudi Garcia.

"Je suis extrêmement heureux notamment parce que j'ai beaucoup plus d'occasions de jouer par rapport à la saison dernière. Je suis heureux même si je marque seulement quand j'entre en jeu", a lancé l'ailier serbe, et de préciser : "Avec le nouvel entraîneur, tout va très, très bien. On parle beaucoup, ce qui me facilite la tâche. En tout cas, c'est plus facile que la saison dernière..."