OM - Le point médical avant la réception du Stade Rennais

Samedi soir (21 heures, Stade Vélodrome), l'Olympique de Marseille accueillera le Stade Rennais FC lors d'une affiche de la 22ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre très importante dans la course aux accessits, les Ciel-et-Blanc devront faire sans Jordan Amavi, blessé, et Michaël Cuisance, suspendu. En revanche, les Olympiens devraient pouvoir compter sur Boubacar Kamara et Valentin Rongier.

"Cuisance est suspendu. Concernant les blessés, Amavi ce n'est pas encore bon. Kamara s'est entraîné les deux derniers jours, il va manquer un peu de rythme mais avec les besoins au milieu, il jouera s'il est prêt. Rongier, on attend demain pour savoir", a indiqué André Villas-Boas, l'entraîneur phocéen, ce vendredi après-midi en conférence de presse.