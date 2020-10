OM - Le projet de rachat se poursuit

Ils avaient secoué toute la Canebière cet été en annonçant leur intention de racheter l'Olympique de Marseille, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Alors que Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal avaient occupé l'espace médiatique pendant plusieurs mois, depuis le début du championnat on entend plus parler des deux hommes. Toutefois, le projet de rachat de l'OM serait toujours d'actualité à en croire Louis Acariès. Alors qu'il devait obtenir un poste au club si le clan Ajroudi arrivait à ses fins, l'ancien boxeur a révélé que des discussions étaient toujours en cours.

"Le projet n’est pas fini, il est dans les tuyaux. Je sais très bien que Mourad (Boudjellal) discute avec Monsieur Ajroudi. Croyez-moi : ils sont en contact, peut-être pas Mourad mais Monsieur Ajroudi, avec Franck McCourt. Mais ça ne se dit pas au grand public, il y a eu tellement de problèmes. On dit tout et n’importe quoi, mais pour l’instant il faut laisser le temps au temps". Cependant, l'Algérien a avoué que la crise sanitaire actuelle compliquée la situation. "On est dans des jours assez noirs. Pourquoi acheter un club alors que vous ne pouvez pas faire venir de spectateurs au stade et que les droits télé ne sont pas versés ? Il faut laisser passer du temps pour que tout s’arrange. Le dossier n’est pas bouclé".