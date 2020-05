OM - Le rachat du club ? Une 'fake news' pour Eyraud

Ces derniers jours, la rumeur d'un rachat de l'Olympique de Marseille par le prince saoudien Al-Walid ben Talal ben Abdelaziz Al Saoud a pris de l'ampleur. Une fausse information selon le président du club des Ciel-et-Blanc, Jacques-Henri Eyraud, qui s'est empressé de la démentir à nouveau lors de son passage sur les ondes de RMC cet après-midi.

"Je ne sais pas combien de fois je l'ai démenti, même Frank (McCourt) l'a démenti. C'est l'OM, entre ceux qui rêvent la nuit qu'on ne soit plus dans le paysage et ceux qui ont d'autres intérêts pour véhiculer ce type de rumeurs dans ces moments un peu plus difficiles, que voulez-vous que je vous dise ?", a-t-il lancé chez nos confrères, et de conclure : "Je le dis avec grand plaisir à votre antenne ce soir, c'est n'importe quoi, ce sont des fake news. Le club n'est pas à vendre".