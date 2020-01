OM - Le retour de Florian Thauvin reporté !

Florian Thauvin, dont le retour était prévu courant février, ne reprendra pas avant le mois de mars. Sa convalescence, après son opération d'une cheville, dure depuis septembre...

André Villas-Boas a annoncé une mauvaise nouvelle à la Commanderie ce vendredi. Il n'est pas question d'un départ au mercato, qui ferme ses portes à minuit, mais de l'état de santé de Florian Thauvin. Opéré d'une cheville au mois de septembre, le milieu offensif marseillais (27 ans) reprendra avec "vingt jours de retard" par rapport à ce qui était prévu initialement. D'abord programmé en février, son retour ne devrait pas intervenir avant début mars.

"Le chirurgien n'est pas d'accord avec nous, il veut être plus patient et préventif. Nous on voulait accélérer. On peut penser à lui seulement pour début de mars. C'est une défaite pour moi et le chirurgien...", a déploré Villas-Boas en conférence de presse. L'entraîneur portugais devra donc faire sans Thauvin pour affronter un mois de février colossal, avec pas moins de sept matchs au programme. Pas sûr, non plus, que l'ancien bastiais soit remis à temps pour le Classico face au PSG, prévu le 22 mars au Vélodrome.

Thauvin s'était blessé fin juillet lors d'un match de préparation face aux Glasgow Rangers. Un peu plus d'un mois plus tard, il était rentré en jeu face à St-Etienne, pour dix minutes, soit deux jours avant l'annonce de son passage sur le billard. Au total, son absence aura duré près de huit mois. Et cela interroge, forcément. "Il n'y rien de plus grave que prévu", a désamorcé Villas-Boas. "C'est vrai qu'on était un peu plus positif avant son opération. On va respecter le timing."