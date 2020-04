OM - Le sentiment de plénitude d'Alvaro Gonzalez

Au cours d'un entretien pour le Diario La Grada, Alvaro Gonzalez a fait un point sur sa saison. L'Espagnol assure qu'il vit actuellement le meilleur moment de sa carrière.

Arrivé cet été à Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Alvaro Gonzalez devrait rester dans la cité phocéenne à la fin de la saison. En effet, l'option d'achat du joueur, estimée à 4 millions d'euros, aurait déjà été levée selon les dires du Marseillais, puisqu'elle ne comportait qu'un nombre minime de matchs joués. Qu'importe, le défenseur de 30 ans, prêté par Villarreal, multiplie les déclarations d'amour concernant l'OM dans les interviews et assure qu'il vit le meilleur moment de sa carrière en ce moment.

"Est-ce que c’est le meilleur moment de ma carrière ? Je crois, oui. Je viens d’avoir 30 ans, je suis plus mature, je connais mes forces et mes faiblesses. Je sais vraiment à quoi je joue, ce qui me permet de mieux performer sur le terrain. Et en plus de ça, je me sens très bien physiquement" a-t-il déclaré à Diario La Grada.

Heureux à Marseille, l'Espagnol a longtemps été le porte bonheur de l'équipe d'André Villas-Boas. En effet, sur la phase aller, l'OM n'a pas perdu le moindre match lorsqu'il était sur le terrain. Finalement, il n'a rien pu faire pour empêcher les défaites face à l'OL et Nantes au mois de février. Au total, l'Hispanique, qui rêve de la Roja, comptabilise 24 apparitions sous le maillot marseillais pour 1 but. Un renfort à faible coût pour Marseille, qui a déjà montré toute sa solidité !