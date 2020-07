OM - Le soir où Damien Perquis a failli signer à l'OM

Retraité depuis 2019 après une ultime expérience au Gazélec Ajaccio, Damien Perquis (36 ans) s'est confié à L'Equipe à propos d'une anecdote pour le moins surprenante. En effet, en 2012, le défenseur international polonais (14 sélections, 1 but), à l'époque pilier du FC Sochaux, avait reçu une proposition concrète de José Anigo, entraîneur de l'Olympique de Marseille.

"Vers 23 heures, on m’appelle: "Salut Damien, c’est José. José qui ? C’est José Anigo de l’OM", raconte le natif de Troyes. "Il cherchait un défenseur de complément, mais c’était quand même l’OM! Il était tard, José m’avait réveillé et j’étais un peu ensuqué. Comme je n’avais pas trop parlé, il avait rappelé mon agent dans la foulée pour lui dire: "Le gamin n’a pas l’air emballé." "L’OM ne se refuse pas mais le lendemain, je signais avec le Bétis car j’avais donné ma parole." Perquis a finalement poursuivi sa carrière au Bétis Séville où il y a évolué pendant trois ans (2012-2015), avant de vivre d'autres expériences à Toronto (2015-2016), à Nottingham Forest (2016-2017), et Ajaccio (2017-2019).