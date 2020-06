OM - Le stage de préparation au Portugal confirmé

Oui, les joueurs de l'Olympique de Marseille partiront bel et bien au Portugal pour un stage de préparation. Le professeur Abdou Sbihi a confirmé la nouvelle ce samedi après-midi, en conférence de presse. "Nous avons validé le stage au Portugal, on va donc pouvoir aller dans le sens de l'entraîneur et faire bénéficier les joueurs des bienfaits d'un stage. Nous partons en stage mardi, à Faro, au Portugal, du 30 juin au 11 juillet", a-t-il indiqué devant les journalistes.

Le directeur technique médical du club phocéen s'est ensuite voulu rassurant sur les conditions sanitaires dudit stage, un temps menacé mais qui aura finalement bien lieu : "Ce n'est pas plus dangereux de partir au Portugal. Le virus circule partout. Je pense que le risque est moins important là où nous allons car c'est vraiment isolé. Pour la réflexion médicale et sportive, la cohésion du groupe, ça sera beaucoup mieux", a-t-il estimé.