OM - Le terrible coup de gueule d'André Villas-Boas : "On fait de la merde"

Après la défaite 3-0 face à Porto ce mardi soir, André Villas-Boas n'avait pas la tête des bons jours en conférence de presse. Le technicien portugais n'a pas caché sa déception après cette triste prestation. "On se tue nous-mêmes, tout le temps. Notre parcours est marqué par nos erreurs individuelles, on offre des buts. Il y a trop de petits détails. C'était comme ça contre l'Olympiakos (0-1) et contre City (0-3). J'espère que ça viendra avec l'expérience. L'adversaire a fait mieux au niveau de l'intensité même si cette fois on a eu la maîtrise du ballon. Si ça peut suffire en L1, ça ne passe pas en Ligue des champions. On a un peu de malchance avec le premier but et ensuite avec le penalty que manque Dimitri (Payet), qui a été excellent la saison dernière. Je le répète. On se tue nous-mêmes avec des erreurs".

Pour Villas-Boas, c'est clair, le sentiment de honte est bien présent : "C'est ça. Il n'y a rien à dire. On a bataillé jusqu'à la fin. On cherchait le 2-1 mais on a eu le 3-0. Porto a mis plus d'intensité, a été plus agressif. Nous, on n'était pas là. Ils sont allés chercher les deuxièmes ballons. On est là pour donner une bonne image maintenant, pas pour la qualification (...). L'avantage, c'est que cette Ligue des champions va finir vite. Je veux juste qu'on donne une bonne image maintenant". Le technicien finit par une déclaration lunaire sur le triste record de défaites de l'OM (12 consécutives), soit le pire de l'histoire avec Anderlecht. "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Cela a commencé avec Deschamps. On subit. Pour faire de la merde en Ligue des champions, il faut quand-même être là. On est là et on fait de la merde."