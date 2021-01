OM - Leonardo Balerdi donne des axes d'amélioration

Avec une seule victoire sur ses 6 dernières rencontres en championnat, l'Olympique de Marseille va devoir réagir. Et ce très rapidement. En effet, les Phocéens affrontent le RC Lens dans le cadre d'un match en retard de la 9e journée de Ligue 1 ce mercredi (21h). Ainsi, Alvaro Gonzalez (31 ans) étant suspendu, le défenseur central Leonardo Balerdi (21 ans) devrait débuter la rencontre. Présent en conférence de presse, le joueur prêté par le Borussia Dortmund a donné l'axe d'amélioration que doit suivre son équipe.

"On en est conscient des difficultés. On doit s’améliorer, on dialogue pour progresser et essayer de régler les problèmes. Le manque de confiance est un souci. Si on s’améliore sur ce point et qu’on est un peu plus collectif sur le terrain, on peut inverser la tendance. On a marqué peu de points mais avec la qualité de l’équipe, on peut terminer la saison d’une meilleure façon", a jugé l'Argentin.