OM - Les 5 choses à savoir sur Pol Lirola

C'est désormais officiel, Pol Lirola est un joueur de l'Olympique de Marseille. Il a été prêté par la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat estimée aux alentours de 11,5 millions d'euros. À 23 ans, l'espagnol a un parcours particulier fait de hauts et de bas. Voici les cinq choses à savoir sur celui qui portera le numéro 29 sous le maillot phocéen.

Un ancien grand espoir

Jeune, Pol Lirola affole les recruteurs de la plupart des grands clubs européens. Parmi eux, on retrouve la Juventus Turin qui est tombée sous le charme du jeune espagnol qui avait 17 ans à l'époque. Convaincue de tenir une futur pépite, la Veille Dame fait une offre à l'Espanyol Barcelone pour enrôler le jeune espoir. Fan de la Juve de Lippi et Capello et de nombreux turinois comme Del Piero, Zidane ou Nedved, l'actuel joueur de l'OM n'hésitera pas longtemps avant de rejoindre le club italien malgré l'interêt d'autres clubs renommés comme le FC Barcelone ou Manchester City. Après un prêt de six mois dans le Piémont, Pol Lirola s'engagera en 2015 pour 500 000 euros à la Juventus.

Un joueur polyvalent

Si Pol Lirola est aujourd'hui un joueur qui passe la majeure partie de son temps au poste arrière droit, le joueur marseillais peut évoluer sur plusieurs postes. Très offensif, rapide et puissant sur son côté droit, le joueur originaire de Catalogne a longtemps joué un cran plus haut lorsqu'il était plus jeune du côté de l'Espanyol Barcelone. À la Fiorentina, l'ancien joueur de Sassuolo a évolué au poste d'arrière droit dans une défense à quatre mais également dans un rôle de piston dans une défense à cinq. À plusieurs reprises, le Catalan a aussi dépanné sur le côté gauche de la défense de la Viola.

Un ancien joueur de Ligue 1 croit beaucoup en lui

Lors de son passage à la Juventus, Pol Lirola évoluait avec la réserve turinoise et était sous les ordres d'un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso. Dans un entretien accordé à Eurosport, le champion du monde 2006 a avoué placer beaucoup d'espoirs dans le jeune catalan. "C'était il y a quelques années maintenant, mais on a rapidement pu observer que Pol avait un énorme potentiel. Il avait beaucoup de qualités évidentes. Il attaque beaucoup et possède une grande rapidité. Ensuite, il est passé à l'échelon supérieur et a réalisé de très belles saisons en Serie A. Au fil des saisons, son jeu s'est épuré. En tant que joueur, il a beaucoup grandi. Et en tant qu'homme aussi. Je suis convaincu qu'il peut encore grandir, assure Fabio Grosso. Je pense qu'il peut parfaitement s'épanouir dans le championnat français, encore plus dans une ville de football comme Marseille" affirme l'ancien international italien.

C'est un international espoir espagnol

S'il a passé le majeure partie de sa carrière en Italie, Pol Lirola joue pour son pays d'origine, l'Espagne. Il n'a pas encore eu l'occasion d'honorer une première sélection avec la Roja mais a pu jouer avec les espoirs. Le 1er septembre 2017 il est convoqué par Albert Celades et dispute son premier match amical contre l'Italie (victoire 3-0). Il n'a participé qu'à deux matchs avec la Rojita durant lesquels il a pu côtoyer des joueurs comme Dani Ceballos (Arsenal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ou encore Brahim Diaz (AC Milan).

Il a joué aux côtés de Xavi

Si à l'heure actuelle la carrière internationale de Pol Lirola n'est pas très impressionnante et est seulement composée d'un match avec les U17 espagnols et de deux avec les Espoirs, l'ancien joueur de la Juventus a un souvenir particulièrement marquant. Né à Mollet del Vallès, le latéral droit est convoqué en 2016 par l'équipe de Catalogne afin de disputer un match amical contre la Tunisie. Si les Catalans se sont inclinés aux tirs au but lors de cette rencontre, l'ancien joueur de Sassuolo a pu être le coéquipier de Xavi le temps d'un match.