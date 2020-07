OM - Les ambitions d'Alvaro Gonzalez pour la saison prochaine

Alvaro Gonzalez, qui a prolongé l'aventure avec Marseille après une première saison en prêt depuis Villareal, a fait part de ses ambitions élevées pour la saison 2020-2021 avec l'OM. "Mes objectifs seront les mêmes que ceux du club, à savoir enchaîner les bons résultats en championnat et nous qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions" a déclaré le défenseur central de 30 ans sur le site officiel du club.

Concernant cette fameuse Champions League, qu'il disputera pour la première fois, l'Espagnol "espère aussi aller le plus loin possible". "Nous serons ambitieux et nous ferons tout pour donner du plaisir aux fans de l’OM. Nous avons aujourd’hui un effectif capable de rivaliser avec les plus grandes équipes" a-t-il assuré, visiblement plein de détermination. "C’est quelque chose d’important pour moi car je n’ai jamais joué la Ligue des Champions. C’est une année super importante. Revenir en Ligue des champions, après plusieurs années, constitue un grand défi pour l’OM" a-t-il finalement ajouté.