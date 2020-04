OM - Les confidences de Sertic

A quelques mois de la fin de son contrat et de son aventure avec l'OM, Gregory Sertic est sorti du silence pour évoquer ses dernières saisons compliquées et son avenir qu'il espère encore dans le football.

Transféré à l'OM en provenance des Girondins de Bordeaux en janvier 2017, Gregory Sertic n'aura jamais réussi à s'imposer à Marseille. En trois saisons, le milieu de terrain aujourd'hui âgé de 30 ans n'a participé qu'à quinze rencontres de Ligue 1 sous les couleurs olympienne et ce, malgré un salaire de près de 180 000 euros mensuel. Alors que son entraîneur André Villas-Boas lui avait signifié ne pas compter sur lui cette saison, le joueur Franco-Croate n'a pas réussi à trouver de portes de sortie lors des précédents mercato et s'apprête donc à vivre une saison complètement blanche après deux saisons déjà compliquées (218 minutes sur un terrain de L1 en 2017-2018, 123 en 2018-2019). Mais alors qu'il continue à s'entraîner avec Payet et consorts, il affirme néanmoins se comporter avec professionnalisme et sérieux.

"Je m’entraîne très sérieusement, je suis professionnel. Le coach et les adjoints sont très contents de moi, ils n’ont rien à me reprocher. Je ne suis pas celui qui va foutre entre guillemets la merde dans un vestiaire, je ne suis pas comme ça, je n’ai pas été éduqué comme ça", a-t-il déclaré dans un entretien réalisé en vidéo avec nos confrères de BeIN Sport. "Aujourd’hui, je fais ce qui est mon nécessaire. Si demain le coach fait appel à moi, je répondrai présent parce que je sais qu’à l’entraînement, je suis sérieux et je mets tout en avant pour réussir." Le joueur affirme regretter la tournure qu'à pris son aventure marseillaise, la faute notamment à de nombreuses blessures qui ont perturbé sa progression et ses ambitions : "Tu as un goût d’inachevé parce que tu arrives ici avec des ambitions, tu arrives dans un grand club et il n’y a pas ces attentes-là. Malheureusement, comme dans la question précédente, j’ai été blessé, ça m’a fait beaucoup de mal."

Désormais, Sertic souhaite trouver un nouveau projet et continuer à vivre du football et ce, malgré de longs mois sans compétition. Il affirme par ailleurs être ouvert à tous types de propositions et insiste tout simplement sur le fait de retrouver du temps de jeu : "Les envies, c’est de trouver un nouveau projet, un projet qui peut juste me faire retrouver le plaisir de la compétition, de me battre pour mes coéquipiers. Trouver un club tout simplement, en Europe, en France... J’adore la MLS, donc pourquoi pas. Je vais voir les propositions qu’il y a." Une chose est sûre, après une période aussi longue éloignée des terrains, lui qui n'a même pas joué avec la réserve cette saison, il lui sera difficile de trouver une place dans un club du même standing que l'OM.