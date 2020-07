OM - Les débuts très encourageants de Pape Gueye

Auteur du premier but marseillais, Pape Gueye a réalisé une très bonne prestation pour ses débuts à l'OM. Le jeune milieu a convaincu son entraîneur et ses coéquipers.

Premier match, premier but et première victoire ! Titularisé en sentinelle par André Villas-Boas dans un 4-3-3, Pape Gueye (21 ans) a livré une mi-temps convaincante (remplacé par Bouba Kamara pour la seconde mi-temps) pour sa première apparition sous le maillot bleu et blanc, face au FC Pinzgau (victoire 5-1). Malgré son entame de match timide où il a mal négocié ses deux premiers ballons, il s'est très bien repris par la suite. La nouvelle recrue s'est montrée complémentaire avec ses deux autres coéquipiers du milieu de terrain, Morgan Sanson et Valentin Rongier. Gueye s'est très vite distingué en inscrivant le premier but de la rencontre à la suite d'un corner frappé par Thauvin et dévié par Ćaletar Car. "Je n'imaginais pas ça, premier match et premier but en professionnel car je n'avais pas eu la chance de marquer au Havre", s'est-il exclamé à l'issue de la rencontre.

Villas-Boas et Alvaro l'ont beaucoup orienté dans ses placements. "Le rôle d'un numéro 6 c'est d'assurer les couvertures, il fallait donc l'aider, le guider", a expliqué le coach marseillais. Sa bonne prestation a été saluée par son entraîneur. "Il s'est bien senti dans cette position, il a bien couvert la largeur du jeu, fait des renversements", a apprécié AVB. Son intégration, très réussie, n'est pas anodine dans la performance du joueur. "Le staff et l'équipe m'ont mis dans de bonnes conditions", a-t-il assuré. "J'ai la chance d'être aujourd'hui un joueur de l'OM, c'est ce que j'envisageais étant plus jeune, jouer avec des grands joueurs au quotidien, à l'entraînement comme en match."

Un talent reconnu par ses coéquipiers

L'ex-joueur du Havre semble avoir convaincu aussi ses nouveaux coéquipiers. "Il a démontré toute l'étendue de son talent. On ne va pas avoir besoin de beaucoup lui parler", analyse Florian Thauvin. "Quand on arrive dans un club comme l'OM, c'est toujours différent. Il a énormément de talent. Je ne suis pas inquiet pour lui, il va réussir ici". Le chemin est encore (très) long pour réussir à l'OM, mais ses débuts sont déjà prometteurs pour la suite. Il aura encore l'occasion de se montrer lors du prochain match amical des Olympiens, ce mercredi face au SV Heimstetten (4e division allemande).