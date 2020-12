OM - Les difficultés de Michaël Cuisance vues par André Villas-Boas

Très intéressant lors de ses premières sorties sous la tunique de l'Olympique de Marseille, Michaël Cuisance (21 ans, 8 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 passe décisive) marque clairement le pas depuis quelques semaines. En conférence de presse ce lundi après-midi, André Villas-Boas, l'entraîneur des Ciel-et-Blanc, a évoqué le dossier de son jeune milieu de terrain, remplaçant sur la pelouse du Stade Rennais puis contre le Stade de Reims.

"C'est un moment plus difficile. Quand il est arrivé, on était émerveillé par ses capacités. Petit à petit, les choses ont commencé à ne pas sortir, à cause aussi de la régularité de l'équipe. Maintenant, il a besoin de moments de confiance, de retrouver de la confiance, comme Pape (Gueye) avec son but et un bon match contre Rennes", a reconnu le technicien lusitanien, qui compte faire au mieux pour aider son jeune protégé à retrouver de sa superbe : "C'est un joueur très bon, en qui l'on croit beaucoup, on veut qu'il reste ici pour le futur. Maintenant, on a besoin de l'aider car il n'est pas à l'aise en ce moment. Peut-être il n'est pas à l'aise dans son positionnement, c'est plus un 10. Je l'ai mis dans cette position en 4-2-3-1, je dois continuer à lui donner des opportunités. Il est dans un moment plus dur sur la confiance".