OM - Les dirigeants sont confiants dans le dossier Sampaoli

André Villas-Boas a démissionné il y a désormais un peu plus d'une semaine de son poste et c'est depuis Nasser Larguet qui assure l'intérim sur le banc. Alors que Pablo Longoria a longtemps multiplié les pistes pour trouver un successeur au Lusitanien, le directeur sportif de l'OM aurait fait de Jorge Sampaoli sa priorité. Si ce dernier a récemment botté en touche lorsqu'il était interrogé sur un possible avenir sur la Canebière, l'heure serait à l'optimisme dans le club phocéen.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les dirigeants de l'Olympique de Marseille seraient très confiants quant à la bonne fin de ce dossier. Le journaliste italien rajoute que l'Argentin pourrait même débarquer plus rapidement que prévu dans la cité phocéenne. En effet, l'Atlético Mineiro a encore trois rencontres de championnat à jouer mais seulement deux victoires les qualifieraient pour la prochaine Copa Libertadores. L'ancien sélectionneur du Chili pourrait quitter ses fonctions une fois cette tâche de remplie et ne pas attendre la dernière journée de championnat.