OM - Les dirigeants veulent se renforcer à trois postes

Les dirigeants marseillais le savent, leur marge de manoeuvre sera considérablement restreinte cet été. Les finances du club sont dans le rouge et l'OM doit d'abord vendre s'il veut combler son important déficit et rentrer dans les clous du fair-play financier. Néanmoins, le club phocéen souhaite tout de même se renforcer afin de faire bonne figure en Ligue des Champions la saison prochaine. Dans cette optique, trois postes pourraient être renforcés cet été.

D'après La Provence, André Villas-Boas et son staff chercheraient un défenseur central polyvalent, capable d'évoluer également sur un côté, un milieu défensif et un attaquant. Alors que le nom de Mbaye Niang fait beaucoup de bruit sur la Canebière ces derniers temps, le quotidien régional s'interroge sur la possible réactivation de la piste menant au défenseur mexicain Carlos Salcedo (26 ans). Déjà étudié l'hiver dernier, ce dossier pourrait être ressorti par les Olympiens puisque les Tigres seraient disposés à céder leur joueur sous la forme d'un prêt avec option d'achat, une formule qui ferait les affaires de l'OM.