OM - Les joueurs ont eu une réunion avec les supporters

Samedi dernier, le centre d'entrainement de l'Olympique de Marseille a été pris d'assaut par des supporters. Une semaine après cet évènement regrettable et à 24 heures du Classico, les joueurs ont rencontré les représentants des groupes Ultras de l'OM selon les informations de RMC Sport. Une réunion s'est tenue cet après-midi pendant un peu plus d'une heure sur la pelouse du centre Robert-Louis Dreyfus et tout le monde en a profité pour vider son sac. Hormis Arkadiusz Milik qui est blessé, tous les Olympiens étaient présents et certains ont été plus que d'autres pris à partie. Notamment Florian Thauvin et Dimitri Payet à qui les supporters ont demandé des comptes. Questionné sur son niveau de jeu et les rumeurs concernant leur mauvaise relation, Florian Thauvin a de son côté reconnu qu’il vivait mal la situation compliquée avec le club autour de son contrat. Le champion du monde a tout de même affirmé qu'il donnerait tout jusqu'à la fin de la saison même si son avenir semble se dessiner loin de la Canebière.

Le numéro dix phocéen a quant à lui était questionné de manière un peu plus virulente sur sa méforme physique et s'est fait plus discret. Il a assuré néanmoins qu'il faisait son maximum pour retrouver son meilleur niveau. En tant que capitaine, Steve Mandanda a également pris la parole et a reconnu que les joueurs étaient bloqués et avaient besoin d'un déclic. Lorsque plusieurs supporters ont remis en cause la motivation et l'investissement des joueurs, Alvaro Gonzalez a haussé le ton pour défendre ses coéquipiers. "On passe une mauvaise période mais on donne tout, et je n’ai peur de rien ni de personne. On défend l’OM" a assuré le défenseur espagnol. Des échanges qui permettront peut-être aux Marseillais d'affronter le Paris Saint-Germain dans un bon état d'esprit.