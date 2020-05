OM - Les joueurs ont presque supplié André Villas-Boas de rester

Hier, les fans de l'Olympique de Marseille ont pu souffler, André Villas-Boas a finalement décidé de rester au sein de la cité phocéenne. S'il ne souhaite pas prolonger son contrat à l'OM afin d'éviter de s'engager pour du long terme, l'entraîneur marseillais a été particulièrement touché par les messages de ses joueurs.

Et visiblement, les Olympiens ont tout mis en oeuvre pour convaincre le Portugais de rester à la Commanderie. "On lui a tous dit qu'on l'aimait, qu'on voulait continuer avec lui. On ne l'a pas supplié mais presque (rires)" a confié un joueur à RMC.