OM - Les mots très durs de Villas-Boas sur la défaite à Porto

Quarante-huit heures après la défaite face au FC Porto à l'Estadio do Dragão, André Villas-Boas n'a toujours pas digéré. Le technicien portugais, présent en conférence de presse, a eu des mots très durs concernant la prestation de son équipe au Portugal.

"C'était un match pathétique de toute façon, on n'était pas au niveau. Ce n'est pas le système, ou Payet en 10. À chaque fois, vous cherchez les solutions pour les problèmes. Le foot reste le foot. On a perdu car on était tellement mauvais qu'on a rapporté une défaite honteuse et ridicule. Rien à ajouter. On doit faire mieux, travailler" a-t-il lâché.