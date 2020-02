OM - Les Olympiens évoquent le retour imminent de Thauvin

Eloigné des terrains depuis septembre suite à une arthroscopie de la cheville, Florian Thauvin voit le bout du tunnel. Cette semaine, l'attaquant phocéen a fait son grand retour à l'entraînement collectif et il pourrait réapparaître dans le groupe marseillais le week-end prochain, pour la réception d'Amiens lors de la 28ème journée de championnat. Une chose est sûre, le natif d'Orléans a des fourmis dans les jambes, comme l'a confié Steve Mandanda vendredi soir, après la victoire de l'OM à Nîmes (2-3). "Il est très impatient, c'est sûr. Mais en même temps, il a fait une partie de la séance cette semaine avec nous. Cela lui a fait du bien. Il travaille dur pour pouvoir nous aider à terminer deuxièmes. En tout cas il travaille pour."

Valère Germain a tenu un discours similaire à celui de son capitaine au sujet de son coéquipier : "Il a très hâte de revenir j'imagine. Il a fait un peu de toro et d'échauffement avec nous mercredi. On a hâte qu'il revienne. Je pense que lui aussi parce que six mois sans jouer au football, ce doit être très long. On espère qu'il va vite revenir" a-t-il expliqué, avant d'appeler à la prudence : "Maintenant, il ne faut peut-être pas griller les étapes. Cela fait six mois sans jouer, il ne sera peut-être pas prêt à jouer 90 minutes d'entrée. Mais il va revenir petit à petit, le staff va bien le gérer et ce sera une force supplémentaire pour nous."