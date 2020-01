OM - Les précisions de Jacques-Henri Eyraud sur le mercato

Jacques-Henri Eyraud est sorti du silence pour éteindre l'incendie. Le président de l'Olympique de Marseille a, en effet, convié plusieurs médias pour réaliser une interview et répondre aux nombreuses questions concernant les parts d'ombres de ces derniers jours. Evidemment, le dirigeant a apporté quelques précisions sur le mercato, notamment après les propos d'André Villas-Boas en conférence de presse il y a une semaine.

"Il n'y aura pas de départ cet hiver sauf offre qu'on ne peut pas refuser. Affaiblir l'équipe n'est pas dans notre intention et ça ne l'a jamais été. On n'a pas parlé de son avenir cet été. On reste concentrés sur les mois qui viennent pour atteindre nos objectifs" explique Eyraud, qui a notamment confirmé avoir rencontré André Villas-Boas après le match de Coupe de France.