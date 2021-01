OM - Les premiers mots de Florian Thauvin après la défaite face au PSG

Tout juste après le coup de sifflet final face au PSG (défaite 2-1), Florian Thauvin, passeur décisif sur le but de l'OM, a réagi au micro de Canal+. L'attaquant phocéen, qui a porté le brassard en deuxième mi-temps, veut se concentrer sur le positif, à savoir le faible écart avec son adversaire du soir.

"Ce soir malgré la défaite on a réalisé un bon match. D'habitude on est tous regroupé derrière. On s'est créé des occasions (...). Les années passent et je trouve qu'on leur tient plus tête. On a créé la victoire au mois de septembre, pas aujourd'hui mais on progresse et c'est le plus important" a-t-il déclaré.