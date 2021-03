OM - Les premiers mots de Jorge Sampaoli

Arrivé ce mardi à Marseille, Jorge Sampaoli est le nouvel entraineur de l'OM. Même s'il ne devrait pas être sur le banc contre le LOSC ce mercredi, car il devrait effectuer une période d'isolement de sept jours, l'Argentin a livré ses premiers mots sur le site officiel du club phocéen.

"Je suis heureux d'être ici, j'arrive avec beaucoup d'espoirs et d'attente. Dans un club que je suis depuis longtemps. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer", a-t-il commencé à expliquer, avant d'adresser un message aux supporters. "Ce sont des supporters très exigeants qui veulent que l'équipe ait un style propre à la ville. D'où je viens je suis habitué à ce type d'attente et j'espère que nous serons à la hauteur du peuple olympien qui est la chose la plus importante. J'ai énormément de respect pour cette ferveur populaire et je vais faire tout ce que je peux dans cette période si difficile de pandémie pour que les supporters aient de la joie", a-t-il conclu.