OM - Les pros s'imposent difficilement face à la réserve

L'Olympique de Marseille réalise un début de saison compliqué. Après trois défaites en trois matchs sur la phase aller de la Ligue des champions, les supporters phocéens ont poussé un énorme coup de gueule avant la trêve. Si la 4ème place en championnat (avec un match de retard) aurait pu les rassurer, les amoureux de l'OM reprochent à leur équipe un niveau de jeu médiocre, bien loin de ce qu'elle leur avait proposé la saison dernière. Pour réattaquer la reprise dans 11 jours de la meilleure des manières, l'équipe première de l'OM a affronté sa réserve ce samedi matin.

Malheureusement, ca ne devrait pas être ce court succès (1-0) qui risque de remobiliser les troupes d'André Villas-Boas. Les professionnels se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à un but de Mickaël Cuisance face à des jeunes qui évoluent en Nationale 2. Il faudra montrer bien plus le mardi 25 novembre prochain lors de la réception de Porto pour la 4ème journée de Ligue des champions.