OM - Les raisons de la guerre entre Payet et Thauvin

L'Olympique de Marseille est en pleine crise depuis plusieurs jours et des tensions se font ressentir dans le vestiaire olympien. La semaine dernière on apprenait qu'un échange tendu avait eu lieu entre Florian Thauvin et Dimitri Payet. Une altercation qu'on pensait s'être limitée aux remarques sur la forme physique du Réunionnais et sur l'individualisme de l'ancien bastiais, mais qui est finalement allée bien plus loin.

L'ailier droit de 27 ans a avoué durant leur échange qu'il avait de la rancune envers son coéquipier pour une histoire d'argent. "J'ai quelque chose à te reprocher, si. Je n'ai pas apprécié que t'ailles négocier avec le président dans notre dos pour baisser ton salaire. J'ai pris ça comme une trahison" aurait lancé le champion du monde 2018 à Dimitri Payet lors de la fameuse réunion de crise après la défaite face à Nîmes selon L'Equipe. L'ancien joueur de West Ham a en effet divisé par deux son salaire pour cette saison et diminué de 30% ses émoluments pour la prochaine puis prolongé de deux ans son contrat avec l'OM.