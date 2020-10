OM - Les raisons du mauvais début de saison de Payet

Le journal L'Equipe s'attarde, aujourd'hui, sur les raisons de la méforme de Dimitri Payet depuis le début de la saison.

L'Olympique de Marseille réalise un début de saison poussif (4 victoires, 3 nuls, 2 défaites toutes compétitions confondues) et son numéro 10, Dimitri Payet, n'est également pas au mieux. Avec seulement un but inscrit et une passe décisive délivrée, le Réunionnais peine à aider son équipe dans l'animation offensive et semble déjà à bout physiquement. Selon L'Equipe, il avoue lui-même à ses proches "ne plus avoir de jus" actuellement et en a également fait part à son entraineur. "Il me dit lui-même qu'il peut faire beaucoup mieux" révélait ce mardi en conférence de presse le technicien lusitanien.

Du côté des observateurs et supporters de l'OM, on explique cela par un problème de surpoids. L'entourage de l'international français assure qu'il "n'est pas loin de son poids de forme" alors que de son côté André Villas-Boas affirme que son milieu de terrain "a le même poids que la saison dernière". Toutefois, la vérité pourrait se trouver également du côté d'une préparation compliquée. L'ancien Hammers n’a pris part à aucune rencontre officielle depuis l'arrêt de la Ligue 1 (6 mars) jusqu'au 3 septembre. Une longue intersaison sans match, ni entrainement collectif pendant plusieurs mois peut expliquer le retard physique de Dimitri Payet sur ce début de saison. De plus, le joueur a été touché au mois d'août par le Covid-19. Le Français de 33 ans a donc dû une nouvelle fois interrompre sa préparation et être placé à l'isolement au moment de la reprise du championnat de Ligue 1, à Brest, le 30 août dernier.