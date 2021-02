OM - Les supporters de l'OM interdit de tifo face au PSG

L'Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain ce dimanche soir dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1. Une rencontre au sommet entre deux éternels rivaux qui aura un goût assez particulier cette année. Compte tenu de la crise sanitaire qui frappe actuellement la France, la rencontre se jouera bien évidemment à huis clos. Mais alors que les groupes de supporters de l'OM avaient pris l'habitude de d'installer des banderoles et des tifos pour motiver ses joueurs, l'accès au Vélodrome leur a été refusé pour ce match.

Une décision prise par la direction suite à l'attaque de la Commanderie la semaine dernière et afin d'éviter une nouvelle action cette fois-ci dans l'enceinte du Boulevard Michelet. Dans un communiqué, les MTP expliquent qu'ils ne pourront pas rendre hommage à de leur membre disparu. "Nous avions prévu un spectacle hommage pour les deux ans de la disparition de notre frère Julien. Nous avons appris cet après-midi que l'accès au stade nous est interdit pour installer un tifo et pour rendre hommage à quelqu'un qui était là bien avant que ces gens n'arrivent. Nous en sommes donc arriver là... C'est pathétique !" a fait savoir l'association de supporters dans un communiqué. Le conflit entre les Ultras et les dirigeants de l'OM ne semble pas prêt de s'arrêter.