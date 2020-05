OM - Les supporters s'unissent et fracassent le duo Eyraud/McCourt !

Les supporters de l'Olympique de Marseille s'unissent face à la direction de l'Olympique de Marseille ! En effet, dans ces temps compliqués, entre le départ de Zubizarreta, les finances catastrophiques de l'OM, l'avenir toujours incertain d'André Villas-Boas, mais aussi les rumeurs de vente, Eyraud et McCourt tentent, tant bien que mal, de sortir la tête de l'eau. Mais visiblement, le peuple olympien en a ras-le-bol comme en témoigne le communiqué des groupes de supporters (Dodgers, MTP, Fanatics, Amis de l’OM, Ultras et South Winners) ce lundi. "L'OM est, une fois de plus, en situation critique par la faute de dirigeants qui ne cessent d'accumuler les erreurs. Nous pourrions les énumérer en détail, mais cela serait évidemment trop long (...). Aujourd'hui, c'est l'aspect économique qui nous interpelle car nous y sommes directement liés... En effet, devant l'impasse financière dans laquelle se retrouve notre club, les dirigeants sollicitent les supporters les plus fidèles, ceux qui s'abonnent pour renflouer les caisses" lit-on d'abord. Les fans reprochent, notamment, à l'OM de jouer sur la corde sensible concernant les remboursements des abonnements en y renonçant pour "soutenir le club". "Il nous semblait logique, il y a un mois, de laisser cette somme au club afin de l’aider dans une période difficile. Cependant, les précisions apportées depuis nous amènent à nous interroger : comment en sommes-nous arrivés à un tel déficit ? (...) Il est facile de réclamer un effort financier aux supporters en faisant jouer leur amour inconditionnel du club alors que, dans le même temps, le président est incapable de tenir un vestiaire aux prétentions salariales astronomiques dont il est pourtant le seul responsable".

"L'incompétence" de Jacques-Henri Eyraud et de Frank McCourt est pointée du doigt par les fans, qui ne sont plus forcément partants pour laisser l'argent à l'OM. "Le choix de laisser cet argent au club ne nous apparaît plus comme une évidence. Est-ce vraiment à nous de pallier l’incompétence de nos dirigeants ou la désinvolture des joueurs ? (...) Nous ne donnerons pas de consigne. Que chacun agisse en son libre-arbitre". Le tout accompagné d'une conclusion pour le moins équivoque : "Dirigeants, cassez-vous tous !"