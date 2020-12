OM - Les vérités de Dario Benedetto sur son long passage à vide

Depuis le début de la saison 2020-2021, Dario Benedetto (30 ans) peine à se montrer décisif. En l'espace de 10 matches de Ligue 1, l'attaquant argentin n'a trouvé le chemin des filets qu'à deux petites reprises, délivrant par ailleurs une seule passe décisive. Cible de critiques, plus ou moins justifiées, le numéro 9 des Ciel-et-Blanc a profité de son passage en conférence de presse ce vendredi après-midi pour revenir sur ses difficultés rencontrées ces derniers mois.

"Je suis très heureux d'avoir retrouvé le chemin des filets, c'est important pour ma confiance. C'est important pour moi de marquer, mais le plus important c'est l'équipe, c'est ça qui compte", a indiqué le natif de Berazategui. "Dans les périodes sans marquer, il faut continuer à travailler à l'entrainement. Je suis toujours resté serein. Il faut savoir rester calme, on sait que la période de disette va s'arrêter. Les critiques ? Je travaille au quotidien pour progresser à l'entrainement, ce qui m'importe ce sont les commentaires de mon coach et de mes coéquipiers, ce qui vient de l'extérieur, ça ne m'intéresse pas", a ajouté l'attaquant olympien.