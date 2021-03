OM - Les vérités de Dimitri Payet sur sa relation avec Florian Thauvin

Face aux journalistes, Dimitri Payet, le meneur de jeu de l'OM, a lâché ses vérités sur sa brouille avec Florian Thauvin.

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Dimitri Payet (32 ans), le milieu de terrain offensif de l'Olympique de Marseille (4 buts et 3 passes décisives en 21 matches de Ligue 1 cette saison), n'a pu échapper aux questions entourant sa brouille avec Florian Thauvin, révélée en janvier dernier par André Villas-Boas, alors toujours entraîneur du club phocéen.

"Si mes souvenirs sont bons, à l'époque où il y avait encore le coach Garcia, quand on était sur le terrain ensemble c'était plus de 2 points par match de moyenne. Là, c'est inférieur à ça. On gagne peut-être moins ensemble mais ça ne démontre aucun problème", a d'abord répondu le numéro 10 des Ciel-et-Blanc, avant d'être à nouveau interrogé sur l'état de sa relation avec son coéquipier de la ligne offensive marseillaise.

"Est-ce que toi tu pars avec tous tes collègues de travail ?. Je pars en vacances avec certains, pas avec d'autres. Peut-être pas avec Flo mais avec d'autres. Il n'y a pas eu tout ce qui s'est dit, écrit, débattu. Aujourd'hui, on a quelque chose qu'on a retrouvé et c'est aussi lié aux résultats en ce moment. On retrouve de bonnes choses, c'est l'unité. On continue à travailler ensemble malgré tout ce qui se passe autour", a conclu le Réunionnais.