OM - Lopez, Thauvin, Amavi, Sarr : Villas-Boas parle prolongations

Deux jours après la défaite des siens face à l'AS Saint-Etienne, André Villas-Boas était présent ce matin en conférence de presse. Le coach phocéen a été invité par les journalistes à s'exprimer sur la prolongation de Maxime Lopez, sur qui les rumeurs circulent beaucoup depuis un certain temps de l'autre côté des Pyrénées. L'occasion pour le technicien portugais d'évoquer la situation contractuelle d'autres joueurs de son effectif.

"Tous les joueurs qui sont ici, je compte sur eux. C'est vous qui voulez les faire partir. On discute avec ceux qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Mais on ne cherche pas à les écarter ou qu'ils perdent leur importance dans le groupe. Il n'y a pas de hiérarchie." a ainsi déclaré Villas-Boas, avant d'indiquer que certaines démarches avaient déjà été entamées. "On a commencé les discussions avec Jordan Amavi pour sa prolongation. Florian Thauvin pas de manière officielle mais des premiers échanges. Il manque Bouna Sarr et donc Max. On va voir".